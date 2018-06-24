〈台北都會〉腦麻寫功課到深夜 邱勻柔獲市長獎

2018-06-24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨表揚一一三七位獲國小市長獎的畢業生。仁愛國小邱勻柔因早產致腦性麻痺，雖失去對身體的掌控力，走路、寫字相對困難，仍堅持完成自己能做的事，時常寫功課到深夜，寫完才會就寢，媽媽陳怡靜縱然不捨，卻也感佩女兒堅持的精神。邱勻柔表示，未來希望能當一名廣播播報員，分享自己的故事，鼓勵他人。

一個字要一分鐘 她笑說手不痠

「上學不辛苦，同學都對我很好、很友善！」滿臉笑容的邱勻柔聊著校園生活，上學走路須仰賴助行器，寫字或拿東西也較吃力，寫一個字就要花上一分鐘，她說，每天大概花兩到三小時寫功課，常寫到晚上十點半、十一點，但她笑笑地說手不痠。

陳怡靜提到，因早產造成腦性麻痺，幸好讓勻柔及早接受治療，說話能力與一般孩子不會差太多，勻柔堅持做自己能完成的事情，所以同學考試一個小時就寫完，勻柔要花三小時才完成，往往寫完考卷都是滿頭大汗，還是不覺得辛苦；她驕傲地說，雖然勻柔是她女兒，她打從心底佩服女兒。

成績優異的邱勻柔不僅年年獲得獎學金，熱愛閱讀的她，也取得兩百五十本課外讀物銀博士認證。邱勻柔說，最喜歡小說與少女漫畫，內容有趣又活潑，常看書，所以國語成績是各科目最好的。

此外，邱勻柔在體育表現亦不遜色，參加國小特教盃地板滾球大賽，拿下第三名佳績。課業與體育兼顧的邱勻柔，今年度還獲北市教育局推薦，將參加教育部「二○一八總統教育獎」評選。

未來想當廣播員 鼓勵其他人

邱勻柔表示，未來想當一名廣播播報員，之前跟著媽媽上廣播節目，分享自己的故事，鼓勵需要幫助的人，因此她也想了解更多人的故事，分享給更多人，讓大眾了解身心障礙者。