〈台北都會〉兩岸四地城市龍舟賽 議員：花200萬配合統戰

2018-06-24

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市政府端午節舉辦水岸台北二○一八端午嘉年華，活動至上週一結束，卻遭北市議員阮昭雄踢爆「私下加場」，指端午節早過了，北市府還花兩百萬公帑在大佳河濱公園舉辦「二○一八兩岸四地城市龍舟文化交流賽」，不僅活動未宣傳、官方網站也沒有任何紀錄，比賽現場還成了中國進行統戰的場合，要求市府向納稅人說清楚講明白。

體育局：小規模賽事才未宣傳

對此，台北市體育局副局長蔡培林回應，台北市政府去年和新北市、上海、南京共同簽訂「兩岸城市龍舟文化交流協定」，內容提及從二○一七至二○二四年間，四個城市輪流舉辦兩岸龍舟交流活動，去年在上海舉辦，今年輪到台北市，明年預計在南京舉行。由於活動規模小，也難以拿來做城市宣傳與行銷，才未大肆宣傳，強調僅是體育賽事交流。

記者發現，台北市今年端午龍舟競賽網站載明，競賽日期為六月十六日至六月十八日，大會公告的時間總表、賽程表均無「二○一八兩岸四地城市龍舟文化交流賽」紀錄，僅有賽事時程查詢見到交流賽資訊，比賽時間為昨上午九點至十一點半；其餘龍舟賽事宣傳平台與廣告，也未見相關資訊。

花公帑落地招待中國選手 食宿全包

阮昭雄表示，台北市體育局為此交流賽事編列近兩百萬預算，除舉辦活動外，中國選手落地招待、食宿與相關費用都以此筆預算支出，活動前三名分別有十萬、八萬與六萬元獎金。

昨活動共有十一支隊伍參賽，由北市關渡宮取得冠軍。據轉述，昨比賽過程中，突有民眾拿「文化統戰」的布條到現場抗議，三分鐘後即快閃。

阮昭雄批評，台北市政府既然認為這種文化交流正大光明，又何必如此偷偷摸摸，不僅台北市民完全不知道有此活動，就連官方網站也沒有露出相關資訊，比賽現場還變成中國進行統戰的場合；痛批柯文哲一手花人民納稅錢配合統戰，一手又哭窮募款要人民捐款幫忙做選舉宣傳。

兩岸龍舟賽簽約 僅台北非官方

台北市議員謝維洲進一步調閱資料指出，兩岸龍舟賽簽約者並非台北市政府、體育局或台北市體育總會，而是不具法人資格的「水岸台北端午嘉年華籌備處」，他質疑是臨時性編制的幽靈組織；且簽約文件上，只有北市府簽約時沒有押上日期，四個城市也只有台北是非官方組織。

謝維洲質疑，北市以不具法人資格的「幽靈組織」簽契約，市府卻要花公帑出錢辦活動，實在荒謬。

蔡培林說，四城市都有舉辦龍舟競賽的傳統，因此才會簽訂協議進行文化交流，但台北市由體育局主辦龍舟競賽、上海與南京則由民間協會主導，基於兩岸平等互惠原則，才未以官方名義簽訂合約，改以籌備處名義簽訂。