〈台北都會〉基隆海洋老鷹嘉年華 大雨照樣踩街

2018-06-24

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆海洋老鷹嘉年華昨天下午在基隆市區熱鬧登場，四十多組隊伍浩浩蕩蕩踩街，有大地女神、鯊妖、海馬等各式新奇手工創作的主題花車與大型人偶。儘管下起午後雷陣雨，眾人仍不減熱情，吸引許多民眾圍觀參與。

一年一度的基隆海洋老鷹嘉年華，活動前各個社區透過藝術家指導，親手打造道具與服裝，從基隆市鳥黑鳶及大章魚、鯊妖等，充滿濃厚的在地精神。

40餘隊出動 森巴女郎熱舞

昨天參與遊行的有基隆市國中小、幼兒園及社區、藝文團體等四十多隊，下午四點從海洋廣場出發繞行市區踩街，由森巴坊強勁森巴鼓聲引領，蘭陽森巴藝術舞團女郎帶來精湛舞藝，熱力四射，大壯觀願景發展協會今年用廢棄單車，打造「當章魚遇上美人魚」主題花車，章魚觸手隨著輕快電音節奏，不斷起伏變化，搭配美人魚與森巴女郎，傳達嘉年華開心歡愉的氣氛。

雷陣雨來亂 表演者沒在怕

雖然天公不作美一直下雨，仍澆不熄民眾的熱情，和表演者熱烈互動，暑意全消，沿途在震撼有勁的森巴鼓聲、熱情活潑的森巴女郎帶動下，隊伍賣力帶來精彩演出，整個基隆市區相當熱鬧。

基隆市長林右昌表示，基隆海洋老鷹嘉年華活動結合國中小美學教育及社區營造，各項道具都是孩子手作及長輩透過工作坊參與製作，期許基隆朝向「人文之都．藝術之城」的目標，熱鬧、幸福又甜蜜。