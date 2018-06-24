〈台北都會〉新北「捷運都更」 5年僅完工2件

2018-06-24

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運三環三線路網逐漸成形，周邊仍坐落許多老舊房屋，與都市景觀格格不入。新北市政府二○一三年起在捷運沿線七處場站劃定都市更新地區，但五年來申請件數三十件，只完工兩件，遭質疑成效不彰。都市更新處表示，劃定更新地區是提高誘因的手段，成案關鍵仍在於住戶整合，未來會檢討制度。

捷運7站周邊 劃定都更區

近來「捷運都更」成為新北市長選戰熱門議題，兩黨市長參選人都主張捷運沿線進行大規模都市更新，改善居住安全與景觀。但捷運都更並非新觀念，市府早在二○一三年起，便針對捷運頂溪站、永安市場站、南勢角站、新莊站、頂埔站、景安站及新店區公所站周邊，劃定都市更新地區，目前為止申請案三十件，有兩件完工、五件施工中，其餘審議中或仍在規劃階段。

到2019年 提供5到10％容獎

都市更新處主任秘書邱信智指出，市府劃定更新地區的條件包括大眾運輸系統周邊、海砂屋或危險老屋、配合公辦都更等，當初選擇這七處場站，是因老舊房屋多，捷運系統相對成熟，自劃定日起六年內（至二○一九年），依時程提供五％至十％不等容積獎勵，降低申請門檻，盼提高民眾改建意願，加速整合。

申辦案件少 挨批成效不佳

市議員羅文崇表示，捷運場站周邊都更區有四處位於中永和地區，中永和多為老舊社區，道路狹窄，停車空間不足，都更有急迫性，市府雖提供誘因，但申辦案件量少，拿到使用執照的竟只有兩件，他建議市府除了蹲點輔導、加強宣傳外，應深入了解案量少的原因，檢討改進。

市議員李倩萍認為，捷運都更區提供十％容積獎勵，但容積獎勵的增加，相對造成環境負荷，市府應一併檢視附近的公共設施是否足夠，包括公園綠地及交通設施，維持捷運沿線居民的生活品質。

市府：住戶難整合 會檢討制度

邱信智說明，劃定更新地區的意義除了提供都更誘因，給住戶「臨門一腳」的協助，更重要的是為該地區未來建築物重建及城市發展樹立依循準則。他強調，都更最困難之處在於住戶意見整合、凝聚共識，且從規劃設計、審議到動工，須花費很長一段時間，近期將了解民眾送件情形、分析原因，並系統性檢討劃定更新地區的原則，評估是否調整範圍或內容。