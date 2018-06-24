〈北部〉禁了22年 蘇澳武荖坑水域7/1開放戲水

2018-06-24

〔記者游明金／宜蘭報導〕「終於要開放戲水了！」宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑風景區有新城溪貫穿，考量安全問題，民國八十五年開園迄今禁止戲水，但武荖林泉水質清澈沁涼，溪水潺潺卻不能玩水，遊客都感到可惜。縣府評估後，決定七月一日開放園區水域，讓遊客可以親水、戲水，並加強安全管理，讓遊客玩得安心。

新蘭陽八景 溪水清涼藏急流

武荖坑屬於新城溪水域，河道貫穿山間，在武荖坑進入平原，山水交融風光綺麗，溪流蜿蜒、泉水甘醇，昔稱「武荖林泉」，是「新蘭陽八景」名勝；武荖坑溪水清涼消暑，很多「宜蘭囝仔」夏天都愛往溪裡跑，竟日泡在野溪，享受著大自然的寶藏。

然而，大自然是有危險的，新城溪水域深淺不一，四座攔砂壩「跌」水下來，壩下會形成前後滾動漩渦，溪底會沖刷出凹洞；民眾在壩下戲水，很容易被漩渦捲入溺斃，也有些灣潭有暗礁急流，經常發生意外；縣府八十五年完成「武荖坑風景區」建置後，迄今廿二年禁止遊客在園區水域戲水。

應積極管理 代縣長拍板解禁

縣府工商旅遊處副處長池騰聯說，武荖坑開園迄今，除過去蘭園節、綠博 ，縣府去年辦的漂漂河、立槳體驗開放園區戲水，其他時間不開放，遊客只能露營或漫步其間。

代縣長陳金德認為武荖坑是很漂亮的地方，多數河段安全適合親子玩水，對於危險水域，縣府應採取積極安全管理作為，不應「因噎廢食」，以危險推卸應負責任，「禁止」是最簡單的，卻不是政府應有的態度，要求評估開放的可行性。

池騰聯指出，經評估，武荖坑風景區訂七月一日開放戲水，縣府已請怪手整平危險河段溪床，減少漩渦、暗礁，攔砂壩水域仍禁止戲水，會透過遠端攝影監控，並在現場設立告示牌，若發現戲水者將驅離，園區也會增派救生員待命，希望藉由管理強化安全，讓遊客近水親水。