〈北部〉台日蒸汽火車締盟週年 台鐵CT273噴煙迎賓

2018-06-24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵CT二七三與屬於JR西日本鐵道的C五七一蒸汽機關車，去年六月締結「姊妹車」，本月滿週年，JR西日本旅客鐵道及夷隅鐵道八十五名員工，昨特別到花蓮玉里車站，參加CT二七三牽引六節莒光號車廂的「SL仲夏寶島號」首航，並慶祝雙方締結姊妹機關車周年！

日85人祝賀團來台參加締結週年慶

台鐵局CT二七三蒸汽機關車「仲夏寶島號」，與JR西日本的C五七一「SL山口號」，同為一九三七年由日本川崎車輛公司製造，軌距都是一點零六七公尺，為了文化保存、觀光發展，台、日兩國都在蒸汽機關車退役後，重新修復行駛；CT二七三被鐵道迷暱稱「機關車女王」，C五七一則有「貴婦人」之稱，深受喜愛。

去年六月廿四日台鐵玉里車站「仲夏寶島號」首航活動時，台日雙方合意締結「姊妹機關車」，促進兩國民間交流及觀光發展，今天將滿週年，在昨日舉辦締結週年慶，由JR西日本旅客鐵道株式會社課長玉川裕章率五十名員工，加上夷隅鐵道卅五人組團，共八十五人專程來台參加，現場包括觀光局「喔熊」及台鐵的黑熊列車長成為最佳親善大使，大批遊客搶著跟大熊、CT二七三蒸汽車頭合照。

CT273蒸汽機關車本月十日到花蓮參加台灣鐵路管理局一百三十一週年慶，因先前遭人檢舉「蒸汽火車冒煙會污染空氣」，當時列車載遊客經港口線開進花蓮港「全程沒有排煙」，讓鐵道迷很失望！經鐵道迷抗議，仲夏寶島號昨「恢復正常」排煙，在玉里站還因為風勢緣故，整個車站突然黑煙瀰漫，鐵道迷倒是很開心，直呼「看到蒸汽火車冒煙、鳴笛，好感動」！

月初台鐵131週年慶禁煙 昨「揚眉吐氣」

台鐵花蓮運務段表示，為了讓鐵道迷拍到壯觀的排煙畫面，「仲夏寶島號」在玉里車站、客城鐵橋、富里車站等特定景點仍有「象徵性冒煙、鳴笛」，但其他路段盡量不冒煙，就是擔心「又被檢舉魔人盯上」。