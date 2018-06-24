〈北部〉《時力搶攻議會席次》黃國昌率7選將 3縣市掃街

2018-06-24

〔記者蔡彰盛、彭健禮、施曉光／綜合報導〕時代力量黨執行黨主席黃國昌，昨天與時力七名竹竹苗議員參選人，在三縣市掃街造勢。黃國昌表示，時力不可能支持無黨籍新竹市議長謝文進角逐新竹市長，是否會投入新竹市長選戰正審慎評估中。

時力在新竹市推出蔡惠婷（東區）、黃瑞誠（南區）、林彥甫（北區）與廖子齊（香山區）參選下屆新竹市議員；新竹縣推出連郁婷（竹北市）；苗栗縣推出宋國鼎（竹南、造橋、後龍）、曾玟學（頭份、三灣、南庄）搶攻縣議會席次。

黃國昌說，時代力量將打造一支專業、理性、犀利，誰都不怕得罪的問政團隊進入議會，面對財團不退讓、面對舊勢力不被收買。

黃國昌說，時力在竹竹苗推出的議員參選人沒有資源、沒有樁腳，呼籲選民不要再分藍綠，選擇最佳的代議士人選，共同改變政治生態。

民進黨新竹市西區市議員參選人陳建名，昨天則成立熱血服務站，立委柯建銘呼籲市民「相信建銘、投給建名」；新竹市長林智堅也力薦，期許陳建名勤走基層，造福地方。

此外，國民黨雖已提名新竹縣副縣長楊文科角逐下屆新竹縣長，國民黨立委林為洲仍自做民調並公布大贏楊文科，國民黨主席吳敦義昨天受訪時表示，國民黨已依照中常會的決定辦理，將以追求勝利為最高目標。