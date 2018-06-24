〈北部〉苗縣府統辦疏浚 民批汛期到沒動靜

2018-06-24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣民反映，往年約二月份就可見河川清淤疏濬工程，但今年遲遲不見動靜，許多重要河段仍是雜草蔓生，經了解才得知，苗栗縣政府為了改善過去各鄉鎮市疏濬工程步調不一，今年改由縣府統籌，導致承辦業務量增加，得多花時間作業，導致較晚發包。有縣民怒批就算如此仍不能拖延腳步，尤其現在已入汛期，豈非拿縣民生命、財產安全玩笑？

縣府：已發包 十月處理完

縣府水利處水利科指出，目前疏濬、清淤工程已經發包，廠商已經開始作業，陸續進場開工，請民眾放心，預計約十月間可全數處理完畢。

水利科表示，往年縣內河川疏濬工程，會交由願意承辦相關工程的鄉鎮市公所處理，但縣府發現各鄉鎮市的處理程序進度、效率都不一，所以今年才會首度改採由縣府統籌，全部縣管河川和縣管河川支脈都由縣府統一辦理疏濬與清淤工程。

水利科說，也因由縣府統籌，業務量增加，得多花時間作業，導致較晚發包，但今年畢竟是第一年，水利科也會就此檢討精進，未來會更加上手。

往年二月清淤 今年改變做法

民眾指出，往年約二月份就可見河川清淤疏濬工程，但今年都靜悄悄，憂心今年不清淤，所以電洽相關單位才得知今年改變做法。

民眾指出，尤其近年來，因為天氣變遷，五、六月間的梅雨鋒面挾帶龐大雨勢，常常造成淹水，不少溪流水位都暴漲，例如苑裡鎮房裡溪、通霄鎮通霄溪都曾發生類似狀況，幸好老天保佑，今年梅雨不多，否則縣府豈非拿縣民生命、財產安全玩笑？希望縣府能加把勁。

水利處強調，目前廠商機具都已準備好要進場作業，縣府也會要求廠商針對往年水位較高溪流如房裡溪、通霄溪等處先行處理。

目前由苗栗縣府所轄的縣管河川包括西湖溪、通霄溪、苑裡溪與房裡溪，而相關支脈共有七十三條。至於中港溪、後龍溪等溪流屬於經濟部水利署第二河川局主管，相關作業由經濟部水利署第二河川局管轄。