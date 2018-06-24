〈北部〉美聲波麗士蔡仁皓 局長盃卡拉OK奪冠

2018-06-24

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局第四屆局長盃卡拉OK歌唱比賽，由曾經發行「真愛來敲門」單曲EP的保安警察大隊警員蔡仁皓，以高亢清亮的嗓音及完美演出抱回冠軍，讓其他員警很驚喜：「原來局裡有當過歌星的同事耶！」

卡拉OK歌唱比賽共吸引卅七位參賽者，經過第一階段初賽後有十二人出線，廿二日晚間在桃園區公所視聽中心舉行決賽，台下親友團賣力歡呼，讓比賽猶如演唱會般熱鬧；蔡仁皓演唱「愛上你不如愛上海」贏得滿堂彩，不負眾望抱回冠軍，亞軍是演唱「一把無情鹽」的蘆竹警分局警員林大森，同為蘆竹警分局警員的洪德賢演唱「王子的新衣」抱回季軍。

其中，蔡仁皓的演唱幾乎完美、引起討論，許多員警才得知：「原來蔡仁皓曾發過唱片！」二○○七到二○○八年曾參加「校園歌喉戰」的蔡仁皓，過關斬將勝出並轉戰演藝圈成為「快樂二世代」的成員，擁有高人氣的他，被唱片公司相中發行「真愛來敲門」單曲EP，還被選為日本電影「心動奇蹟」的中文宣傳主題曲。

因為父親、叔叔都從事警察工作，讓蔡仁皓從小就對打擊犯罪有所憧憬，結束歌唱事業後他於二○一四年透過特考加入桃園市政府警察局行列，他說，從警後始終維持當歌手時的熱情與衝勁，盼為維護社會治安盡最大心力。