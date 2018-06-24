〈北部〉中壢站旁舊鐵道倉庫 變身藝文空間

2018-06-24

桃園藝文陣線承租 舉辦舊物市集慶開幕

〔記者許倬勛／中壢報導〕台鐵中壢火車站旁有處建於日治時期的舊鐵道倉庫，過去用來囤放糖、米、茶葉等南北往來貨物，隨著時代、社會型態轉變而閒置，經整修後陸續委外活化，其中，青年團隊「桃園藝文陣線」承租五號倉庫，轉型為藝文展演空間並於昨天開幕。

台鐵中壢火車站鐵道倉庫共有五間，日治時期為運貨倉庫，起造迄今約八十年之久，十多年前首度進行整修、活化，轉租作為停車場、貨物批發倉儲等，五號倉庫曾用來經營東南亞餐廳；桃園藝文陣線理事長劉醇遠說，在文史調查過程中，意外發現五號倉庫已閒置數年、無人承租，雖然倉庫歷經改建，但整體的木造結構仍十分完好，決定承租約八十坪空間後，成員們挽起衣袖卸除原有的裝潢、修補毀損牆面等，讓老倉庫注入新活力「重出江湖」。

劉醇遠說，倉庫空間位於火車站附近，交通十分方便，可作為展場及黑盒子小劇場，也是在地文創品牌「旅壢」辦公處；他說，藝術相關科系學生，常苦無校外畢業展或創作發表空間，倉庫可開放申請作為展演場地，可視實際時間需求隨時協調檔期，希望凝聚更多實驗性的藝文創意。

五號倉庫昨天開幕並舉辦「舊就好」舊物市集，邀集四十攤社區、文創、藝文攤位，吸引逾兩百位民眾參觀；劉醇遠說「打鐵要趁熱」，第三屆「淘氣」藝術節將於七月廿一日至八月十二日登場，五號倉庫響應活動，將展出中壢火車站的老照片及歷史，劇場部分，市府文化局的「藝術綠洲」、十月底陳家聲工作室劇團「藍衫之下」、十一月慢島劇團「雲裡的女人」等，都將在五號倉庫演出。