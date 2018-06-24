〈北部〉搶領拆遷費 航空城都計範圍違建大爆發

2018-06-24

出現一日鐵皮屋、速成屋

〔記者謝武雄／桃園報導〕航空城都市計畫範圍目前無法限建，導致違建如雨後春筍般冒出，坊間甚至出現一日鐵皮屋、速成屋等，都是蓋好房子等著領錢，整個航空城目前約有二千戶違建，市府預估明年全面徵收時將增至三千戶，單單違建拆遷補償的成本就高達卅億元，也墊高航空城開發成本；對此，市府計畫公告航空城為違建優先拆除區，希望能遏止航空城違建。

領了拆遷補償費即可吊走

事實上，蓋違建領拆遷補償，航空城並不是頭一遭，只是航空城面積大才會引人注意，十多年前高鐵青埔站開發時就出現類似問題；航空城都市計畫於今年三月審定通過，也讓都市計畫露出曙光，違建搶建才會如雨後春筍，最近在大園區中山南路的特農區，就出現RC結構的速成屋，工務局人員看了直搖頭，認為屋主領了拆遷補償後可直接將房屋吊走，根本不必拆除，簡直是一本萬利的生意。

市府於二○一六年五月進行統計，蛋黃區合法建物三○四五戶、非法五二○戶，蛋白區一期合法建物一四九三戶、非法建物一○六一戶，蛋白區二期合法建物五二六戶、非法建物二一五戶，總計合法建物五○六四戶、非法建物一七九六戶，全數為六八六○戶，地政局預估明年開始公告徵收，若未遏止違建興建，整個航空城建物將增至八千戶，其中違建就高達三千戶，今年針對違建拆遷補償鑑價部分就編列三億元，其中建物部分每戶三萬元就要二．四億元，加上農地作物補償等合計三億元。

自拆加獎金可領9成金額

據悉，區段徵收拆遷補償部分，即使是違建還是比照合法建物打六折來補償，連同自拆獎金加權五成，就可領取九十％金額，以興建鐵皮屋而言，每平方公尺估價約三萬元、RC結構則是每平方公尺二．四萬元，打六折每平方公尺也有一．四四萬元到一．八萬元之間，反觀老式的磚造房屋，即使屬於合法建物，每平方公尺只有一．五萬元，老房屋即使是合法建物，所領的拆遷補償竟不比違建多。

市府將召集相關單位因應

工務局長黃治峯表示，蛋黃區由於很大部分土地屬於海軍基地，可興建違建的農地不多，違建紛紛出現在蛋白區，也影響市府財務規劃；由於航空城違建問題嚴重，市府將於下週召集建管、都發、工務、地政、法務等單位開會討論對策，原則上是將航空城列為違建優拆區，藉此遏止航空城違建。