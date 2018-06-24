〈中部〉梧棲國小船型教學大樓 重建動工

2018-06-24

明年10月竣工 後年2月落成

〔記者張軒哲、蘇金鳳／台中報導〕梧棲國小教學大樓CD棟拆除重建工程，廿三日舉行動土典禮，新建校舍以船為意象設計，地上四層，地下一層，設置戶外展演空間，預計明年十月竣工，後年二月落成；市長林佳龍昨也主持龍井區龍山街通車祈福儀式。

梧棲國小教學大樓重建工程，獲教育部及市府共補助八千七百萬元，昨天動土典禮，林佳龍、立法院副院長蔡其昌、前縣長黃仲生等人都出席。林佳龍表示，北棟教學大樓工程是許多人努力的成果，包括蔡其昌爭取到中央經費，以及地方民代的支持，後續工程尚需不少經費，市府會給予最大的支持。

蔡其昌說，昨天是「梧棲鏟子」動土之日，地方建設的推動，希望在大家的共同努力下，一起來把孩子的事做好。當縣市合併，從此我們都是台中市，海線不會被邊緣化，舊縣區的差距會不斷縮短，海線基礎建設要不斷提升，一步一腳印來改善。

龍井龍山街拓寬 昨通車

龍井區龍山街雖位在向上路七段旁，除了龍山國小，還有一所幼兒園，但未打通也未拓寬，上下課時刻，就會造成打結。建設局去年展開土地徵收，闢建二百公尺及拓寬一百五十公尺，工程經費一億二千多萬，土地徵收經費就超過億元，工程已於三月完工，昨日舉行通車祈福儀式，以後住戶不用繞到沙田路，可直接從向上路通到龍山街，不但安全且至少節省五到十分鐘。