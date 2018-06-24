〈中部〉《一家都行善》陳樹菊妹妹 認養家扶兒20年

2018-06-24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台東菜攤阿嬤陳樹菊行善曾獲時代雜誌百大人物，其實一家兄妹都默默行善，排行老四的妹妹陳秀燕昨天接受家扶基金會二十年認養人表揚，至今認養九名孩童，並從事志工，大哥和二哥也在公益團體認養兒童，謹記母親從小告訴他們「減吃一口，也要讓旁邊的人吃飽」的善心。

陳秀燕：付出很快樂 有捨才有得

陳秀燕昨天從屏東一早六點坐車到台中接受表揚，她低調的說「付出很快樂！」有捨才有得，都是福報，從小家貧，看到小弟肝癌過世，母校仁愛國小募款及各界善心人士寄款捐助我們家，又看到賣菜的媽媽即使生活困苦，仍從菜市場帶蔬果送給需要幫助的人，決定有能力時一定要回報社會。

六十三歲、育有三個小孩的陳秀燕，從事保險業做到經理，二十幾年前在一名客戶的牽引下，開始擔始認養人，每年認養兩名孩童，除了每個月的助養金，逢年過節送紅包，考上大學就獎勵一萬元獎學金，如果孩子學費不足，就寄錢補足，「把孩子當自己的疼愛！」

陳秀燕說，大姊樹菊當了很好的模範，大哥、二哥工作有成，也一直低調做善事，一家人捐款、助養兒童，她謙虛表示，大姊未婚全力行善，自己有家庭只能量力而為，現在退休仍持續認養兒童，一個是台東五歲男童，一個是台中女孩已經念高中了。

任家扶認養人40年 林宗明獲表揚

另外，七十歲的林宗明擔任家扶認養人長達四十年，現已四十一歲的受助兒楊志堅，從三歲接受他的資助直到成年，昨在家扶表揚大會相會，感謝「這名『叔叔爸爸』猶如一盞明燈給我希望」，現在能成家立業，對他有道不盡的感謝，兩人激動擁抱。

林宗明說，他以前喜歡參與慈善活動，看到許多小孩生活困苦，開始擔任家扶認養人，四十年來認養九名孩童，每次專注照顧一個孩子，有感於年紀大了，十年前交棒給兒子林東瑜。