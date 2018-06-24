〈中部〉大車站計畫轉運中心 獲交部3.96億補助

2018-06-24

同時興建地下三層停車場

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化後，配合舊市區再生，市府啟動「大車站計畫」，其中「立體停車場暨轉運中心興建計畫」已獲交通部同意補助三．九六億元。交通局昨天說，將興建轉運中心及地下三層停車場，提供六九○席汽車停車位及三○六席機車位，紓解轉運接駁及周邊民眾停車需求。

市府指出，「大車站計畫」是以台中火車站為核心，打造創活環線，文化串聯草悟道與台糖生態園區、商圈串聯一中及建成路商圈，將周邊建設從點串成線、再擴展成面進行開發。

交通局長王義川說，市府整合新站北側台鐵基地、舊建國市場、國防部南京新村用地，變更為車站專用區，並將ＴＯＤ（公共運輸導向）、共站分流的概念導入公共建設，打造立體連通平台，連結新火車站、干城轉運中心及台中轉運中心。

未來與干城轉運中心分流

未來車站客運轉運也分成干城轉運中心、台中轉運中心北站及南站，透過立體連通平台進行串聯。國道客運、雙港捷運及藍線捷運從干城轉運中心進出，海線、台灣大道在轉運中心北站轉乘，往屯區、山城由轉運中心南站出入，建構大眾運輸立體通廊。

位於舊建國市場、南京新村

王義川指出，規劃位於火車站東北側的舊建國市場、南京新村（新民街至南京路之間），新建的「立體停車場暨轉運中心」總工程經費十二億元，中央補助三．九六億元，市府自籌八．○四億元，將興建地上轉運中心及地下三層停車場，預定二○二一年完成，將提供六九○席汽車停車位及三○六席機車位，可有效紓解轉運接駁及周邊民眾停車需求。

王義川強調，新建案位處新台中車站、干城商業區、台糖生態園區及舊城區交會處，以大眾運輸發展導向及共站分流為構想，結合新台中車站、干城轉運中心、台中轉運中心（北站、南站），進行客運及公車動線分流，紓緩站前交通負荷，提升轉運順暢及舒適性。