〈中部〉一棵梨樹嫁接5品種 採收期多1倍

2018-06-24

熟成時間不同 採收期至8月底

〔記者陳冠備／埤頭報導〕每年夏至後是高接梨盛產的季節，彰化縣埤頭鄉果農許仙址將梨樹嫁接豐水、黃金、新興、蜜雪與秋蜜五種高接梨，因品種熟成時間不同，採收期拉長至八月底，比一般採收時間多一倍。許仙址說，曾因寒流受害，活用嫁接品種就不怕氣候影響。

年初若遇寒害 不怕買不到梨穗

南彰化二林、埤頭地區盛產水梨，種植面積二十多公頃，今年初三波寒流過境，近半產區接連發生花苞授粉不順、梨穗凍傷等狀況，農民買不到梨穗嫁接，無奈嘆氣收成減半，面對此狀況許仙址卻不著急，將果園內凍死的豐水梨梨芽移除後，嫁接其他品種梨穗，克服寒害已相當有經驗。

許仙址表示，二十多年前轉作高接梨，當時每顆梨樹只嫁接豐水、黃金兩個品種，每顆樹可產一三○顆梨，五、六年前某次寒流過境，果園梨穗凍死大半，損失慘重，要買豐水、黃金梨穗也缺貨，只好買較難種的新興、蜜雪與秋蜜等品種嫁接，到了六月產季，豐水與黃金熟成先採，七、八月換新興、蜜雪與秋蜜盛產，發現每顆樹可產約一五○顆梨，供貨增加，生產期拉長一倍，因此吸引不少客人上門，不過最怕的就是遇到颱風。

許仙址說，從種植葡萄時就採用草生栽培管理方式，並延續到種高接梨，堅持不用除草劑，每次都等到草長高到大腿處，才會用割草機修剪，並用牛奶、雞蛋發酵作為有機肥，連剪下的梨枝都拿剪碎堆肥，今年還種出一顆重達一三八○公克的黃金梨，是一般黃金梨重量的兩倍。