〈中部〉兩處邊坡不穩 新中橫夜間禁行

2018-06-24

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉台二十一線新中橫公路一三三公里路段，因連日陰雨出現大量落石，前日造成交通中斷，經公路總局信義工務段調派挖土機等大型機具進行清理後，昨日交通恢復通行，但新中橫仍採「限時」交管措施，即每天下午五時三十分以後，人車禁止進出，直至隔日上午七時才解禁，信義工務段希望民眾遵守，避免意外發生。

133公里坍方已清 但邊坡裸露不穩

此次梅雨過後，連結日月潭、信義鄉及阿里山的新中橫公路，再添一三三公里路段坍方落石，邊坡嚴重裸露，加上之前一一五公里路段大面積坍方的「舊傷」未癒，令信義工務段可說是一個頭兩個大！

115公里已成峭壁 隨時能引發落石

去年七月間新中橫一一五公里路段發生大坍方後，便造成高約一百二十公尺至一百五十公尺不等的坡壁變成峭壁，小小的風雨，都能引發落石如雨般掉落。

二十二日一三三公里路段，也出現大批土石滑落，初估土石量逾百噸，造成交通中斷，昨全部完成清除後，交通才恢復正常，但該處山坡變成裸露的坡壁，危及用路人進出安全。

信義工務段長張玄政指出，新中橫公路一一五公里路段，早已擬定闢建明隧道計畫，目前正積極進行環境影響評估作業，至於一三三公里路段的「新傷」，也將一併改善，打算先施以噴漿工法，以達到穩定邊坡的目的。

交管期間 兩端都有專人固守

惟基於慎重起見，新中橫公路「限時」交管措施，除了起點與終點兩端有專責人員站崗維護交通秩序以外，上述易坍危險區，也在頭尾兩端再派人固守，視天候及有無落石掉落等各種狀況進行交通指揮。