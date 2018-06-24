〈中部〉《斗南小東工業區重劃》疑分配不公 地主組自救會

2018-06-24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕高速公路斗南交流道附近特定區（小東工業區）開發計畫延宕數十年，內政部都市計畫委員會去年審議通過，縣府將辦理公辦重劃，但多位地主認為重劃土地分配比例不公，「一頭牛被剝雙層皮」，反對重劃，雲林縣府表示，將再溝通。

小東工業區大業路以南地區開發計畫去年終於經內政部都市計畫委員會審議通過，縣府去年底完成細部計畫公開展覽及召開說明會，依期程，預計在今年十月辦理動工，最近卻傳出有地主反對土地重劃。

50年前曾重劃 已損失一次

「反對小東工業區重劃自救會」成員之一、小東里長張長國指出，五十年前當地就重劃過一次，地主已損失一次，現在再重劃「一頭牛被剝雙層皮」，對原地主不公平，盼能重新檢討重劃分配比例，此外，農地重劃變工業用地，可能影響現耕農民的農保資格及其他耕作權益。

張長國說，小東工業區限建多年，地價從每坪三萬多跌至現在每坪剩一萬多元，數十年來每到選舉就有參選人提出開發計畫，選後卻沒下文，有地主反對重劃，希望縣府重新規劃並解除限建。

雲縣府：開發有益 會再溝通

縣府城鄉發展處指出，小東工業區大業路以東的用地都已飽和，地方對工業用地有需求，也有多家業者詢問用地問題，小東工業區重劃開發後，對帶動地方發展有很大幫助，地主提出提高分配比例，縣府會就適法性再檢討。