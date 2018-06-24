〈中部〉退休師捐建 「願心三號橋」啟用

2018-06-24

個人捐3橋 家族共9橋

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕退休教師陳秀治發願將積蓄用來做利益眾生的造橋事宜，昨天啟用的「願心三號橋」，就是她捐款四百餘萬元所興建，連接水上鄉民生社區和嘉義市湖子內重劃區，方便鄉親通行，這也是她捐建的第三座橋，而其家族合計已捐建九座橋。

連通嘉義縣、市的「願心三號橋」與「仁傑橋」，昨天由嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲、立委蔡易餘、縣議員林緗亭、水上鄉長劉敬祥以及嘉邑行善團理事長蔡萬華等人共同主持啟用典禮。

「仁傑橋」長六公尺、寬七公尺，雖是座小橋，但可改善水上鄉忠孝街與嘉市新民路的交通壅塞，可說是小兵立大功。

連接水上和嘉市 不用繞道

「願心三號橋」長十三．四公尺、寬九公尺，由擔任嘉邑行善團常務理事的退休老師陳秀治捐助，完工後可連接水上民生社區和嘉市湖子內重劃區，鄉親不用再繞道。

蔡萬華表示，八十多歲的陳秀治長期禮佛吃素，身體很硬朗，先生去世後，膝下無兒女的她，許願將積蓄用做利他的造橋志業，除以本身法號「願心」，透過嘉邑行善團建了三座橋，也用先夫、親友名義捐了四座，另號召胞妹、國中退休老師捐建兩座，合計九座。

年少家貧 以過來人心情濟弱

蔡萬華指出，陳秀治年少時家貧，選擇念公費的台中師範學校，經濟穩定後，以過來人的心情濟弱，這幾年則比較專注於造橋志業，陳秀治認為「生不帶來，死不帶去」，無私大愛的胸襟令人敬佩。