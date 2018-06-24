〈中部〉嘉市鐵路高架 自動拆遷獎勵查估金50％

2018-06-24

違建自拆獎勵金 仍考量中

〔記者王善嬿／嘉市報導〕交通部鐵道局北部工程處昨天舉辦嘉義市區鐵路高架化（簡稱鐵高）計畫「國華街以南路段」公聽會，提出已核定的「自動拆遷獎勵救濟專案」，合法建築如在指定時間內自動拆遷，除補償金，另有查估金額的五十％為獎勵金，違章建築考量以查估金額的七十％的三十％獎勵，詳情在七月六日公聽會進一步說明。

這場公聽會在嘉義文創園區召開，百餘人與會，北工處綜合科長黃國堅簡報說，工程範圍北起牛稠溪、南至水上鄉，全長十．九公里，其中四個路段在現有軌道山側設置臨時軌，使用私有地會儘量租用或徵用；國華街以南永久軌用地包括公有地約十六．六公頃、私有地約一．三公頃，後者地主有九十九人。

黃國堅表示，現有嘉義車站和第一月台、阿里山森林鐵路會保留，車站西側設置新的高架車站，新車站南側規劃交通轉運站，跟轉運站間設有連通設施，方便民眾進出、轉乘。

鄉親關注臨時軌租用及永久軌徵收土地、建物的補償權益，黃國堅說，用地取得作業程序將由嘉市地政事務所訂樁及預為分割，市府協助辦理地上物查估，再協議價購，若協議價購不成則辦理徵收；土地租金是依照土地公告現值十％計算，地上物依「嘉義市興辦公共工程用地建築改良物拆遷補償救濟自治條例」等法規查估計算。

自拆獎勵 徵收或租用都適用

黃國堅表示，二○一○年交通部國家重大建設獎勵專案被廢除後，授權各交通事業主管單位自訂獎勵專案，嘉市鐵高計畫已核定「自動拆遷獎勵救濟專案」，無論徵收或租用都適用。