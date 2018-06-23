〈南部〉（台南）新廣場要「補照」 水晶教堂申辦重來

2018-06-23

拖3年半 仍未取得使用執照

〔記者楊金城／北門報導〕北門水晶教堂曾締造一年超過一百萬人次觀光熱潮，但申請使用執照一拖三年半，至今還未取得市府工務局發照，由於雲嘉南濱海國家風景區管理處在教堂園區今年一月又新蓋螺炫天幕廣場，市府要求一併補照，這下不知又要拖到何時？

地方抱怨說：「歹戲拖棚」，實在離譜，地方寄望水晶教堂、螺炫天幕廣場再次帶動觀光熱潮，卻是望眼欲穿，兩公務機關有待加把勁，回應民意期待。

雲管處副處長洪肇昌說，螺炫天幕廣場的海螺造型入口意象，雲管處認為是景觀裝置藝術，不需申請建照和使照，但市府既認定需申請建照和使照，將儘速補齊資料申請。

以「白色雲嘉南」、鹽田意象打造的水晶教堂，在二○一四年十月十八日開幕後，成為當年全台最火紅的觀光景點，隔年創造百萬觀光人次，至今約有三百萬參觀人次，但因觀光退燒，雲管處前年為水晶教堂微整型、去年更斥資一千四百萬元大改造教堂園區，新建螺炫天幕廣場在今年一月竣工，期望水晶教堂園區以新風貌重振觀光熱潮。

不過，水晶教堂啟用後，因委外經營可供婚禮場所，必須向市府申請建築執照和使用執照，去年好不容易取得建照後，卡在使用執照還未過關，又因螺炫天幕廣場也被認定要求一併申請建照和使照，水晶教堂被取銷建照，一切重來，可謂一波未平，一波又起。

雲管處工務課長顏明樟說，尊重主管機關市府的認定，目前已請設計的工程顧問公司委由設計之建築師積極辦理螺炫天幕廣場建築執照取得，已二次送件，惟目前尚處第三次補正階段，期望水晶教堂搭配螺炫天幕廣場新風貌，重振觀光熱潮，帶來人潮為地方創造商機。