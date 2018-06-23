〈南部〉（台南）美食吃在地 夏遊玉井啖芒果

2018-06-23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年台南美食節以「旬」為主題，打出「吃在地」名號，以順應節氣，享用時令食材美饌為主軸，規劃系列活動，從食物、料理到主廚，從城市實境遊戲到產地料理旅行，讓旅客透過食物旅行，玩得更在地、更盡興。

有別於以往台南美食節單季活動，今年搭配節氣先於四月底推出產地料理旅行，將持續至十一月，包括南霸天阿勇師的千人「總鋪師辦桌」、主廚帶妳走入產地認識時令物產。

7月產地料理旅行 開始報名

產地料理旅行夏季玉井場，將在七月廿二日登場，即日起開始報名，而且限額搶購，只有三十個名額，現正是芒果季節，將帶遊客前往玉井優質芒果園，自己的芒果自己採，一人現採三顆帶回家，跟著愛文山在地達人遊覽芒果園，並且走訪玉井老街人文風情，晚餐在絲瓜棚下享受浪漫饗宴，一天的山城旅程開心認識台南。

觀光旅遊局表示，預訂於九月中旬發行「旬情」台南食之味手冊，由台南地方誌專家「透南風工作室」，以廿四節氣為主軸策展，讓民眾拿著這本手冊指南，跟著節氣，吃得對味。

9月推美食手冊 11月名廚過招

十一月二日「旬藝」美食園遊會，將由美食旅遊達人謝小五擔任策展人，邀請名廚廚藝過招，讓民眾一飽口福，新創的論壇品牌「愛呷愛呷」，邀請美食專家發表，一覽美食世界。

壓軸活動「旬戲」實境遊戲，今年再度由「芒果遊戲工作室」巧思規劃，讓民眾跟著廿四節氣從在地物產瞧見產地的奧秘。

觀旅局局長王時思說，今年台南美食節邀請遊客了解台南在地如何利用食材「呷得時」，讓食材可充分發揮價值，旅客透過食物旅行玩得更在地、更盡興，而且透過一年一年台南美食節籌備，將珍貴的台南美食資料整理累積，讓旅客了解台灣「美食之都」吃什麼、怎麼吃，整個城市美食產業「怎麼豢養台南人善挑的味蕾」。