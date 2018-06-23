〈南部〉提供避風港 潘春標、林香蘭獲家扶表揚

2018-06-23

〔記者蘇福男／高雄報導〕出身高雄小林的潘春標、林香蘭夫婦，深受父親助人身教影響，十八年來協助照顧超過三十名家庭失依、受虐和不當照顧的寄養兒童及少年，提供一處兒保避風港，今年榮獲家扶基金會「兒童保護楷模」表揚。

潘春標、林香蘭伉儷從二○○○年投入家扶中心寄養家庭行列，至今照顧過三十多名寄養兒童及少年，其中有好幾個孩子是身心障礙或偏差行為，照顧起來相當不容易，但兩夫妻總以耐心、細心、包容陪伴，以愛代替責罵、永不放棄每個孩子，讓寄養兒少能夠重新感受到家庭的愛與溫暖。

五年前夫妻倆相繼退休後，除持續擔任寄養家庭外，也加入用愛包圍方案家庭夥伴行列，親自到宅陪伴需要教養協助的家長，並分享教養孩子方法，希望能夠從源頭改變家庭。

林香蘭也積極參與家扶的保母愛家服務義工隊，並在國小、醫院擔任定期志工，潘春標則長期在小林社區發展協會耕耘，致力推動平埔族文化的復興。

林香蘭表示，當年父親因工作關係，從嘉義搬到高雄小林，之後當嘉義鄉親初到高雄發展時，多會來投靠父親，而父親總是無償提供親友食宿，直至在高雄站穩腳步，她深受父親的身教影響，如有能力必定要幫助他人，而潘春標在太太的助人理念影響下，也「婦唱夫隨」一同加入公益服務。