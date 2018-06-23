〈南部〉小丸子彩繪列車 現身高捷

2018-06-23

〔記者王榮祥／高雄報導〕劈哩啪啦劈哩啪啦！全台首輛櫻桃小丸子彩繪列車昨亮相，至八月底會在高捷橘線穿梭，高捷鹽埕埔站同步改裝成櫻桃小丸子主題車站，搭配紀念章集點、扭蛋等活動，號召大小朋友跟小丸子一起過暑假。

櫻桃小丸子陪伴大家成長近卅年，是無數大小朋友童年回憶，以往限定在櫻桃小丸子故鄉、日本靜岡縣專屬電車，首度跨海到高雄。

高捷昨宣佈，高雄捷運ｘ櫻桃小丸子站長可愛滿載計畫正式登場，全台首輛櫻桃小丸子彩繪列車同步亮相，一列三節車廂分為櫻桃小丸子家人篇、三年四班同學篇及高雄捷運篇三大主題，小丸子卡通角色全到位，還設有小丸子手拉環。

高捷說明，彩繪專車昨起至八月底，不定時行駛高捷橘線，高捷鹽埕埔站也改裝為櫻桃小丸子主題車站，重現卡通內經典場景，如小丸子的家、公園、三松屋雜貨店等，另規劃拍照機、快閃店、扭蛋專區！

高捷表示，活動中最不容錯過的，莫屬高捷獨家卅七款櫻桃小丸子紀念章，持集章ＤＭ集滿全系列印章，即可獲完成證書與櫻桃小丸子一卡通限量獨家贈品。

高市觀光局長曾姿雯表示，很感謝高捷用心，她相信小丸子彩繪列車與主題車站，除帶給大家歡樂，還可推動城市旅遊熱潮，建議民眾規劃一趟有趣又療癒的卡通之旅，順道體驗熱情的高雄。

活動詳情可至高雄捷運官網查詢。