〈南部〉拒公園遊戲場罐頭化 多位議員支持

2018-06-23

福山公園遊戲場試辦 400里民連署

〔記者葛祐豪／高雄報導〕拒絕公園遊戲場罐頭化，「還我特色公園行動聯盟」造訪高雄，獲得多位議員支持，張豐藤提出福山公園大型主題遊戲場試辦計畫，已獲四百位里民連署支持；工務局強調，已在少康營區公園規劃在地高雄特色的「雄夯遊戲場」，以天然素材替換塑化遊具。

傳統公園的制式塑膠罐頭遊具，不僅單調缺乏美感、材質易脆化並褪色、維修不易，且橡膠地墊也造成夏天易熱、雨天生苔打滑等情形。

「還我特色公園行動聯盟」近日在議員張豐藤、陳信瑜陪同下，拜會議長康裕成。該聯盟發言人張雅琳指出，高雄十二歲以下兒童人口數多達二十八萬人，兒童遊戲場空間數卻停滯不前，且多採罐頭遊具與橡膠地墊，不只缺乏趣味，阻礙兒童身心發展，更與高雄炎熱氣候不相符。

張豐藤則提出五大訴求，包括逐年建置大型遊戲場、召開兒童遊戲場研討會、在地親子參與遊戲場設計、福山公園為大型主題遊戲場試辦計畫、採用自然素材增加遮蔭。

張豐藤強調，左營區福山里是全國最大里，福山公園園區面積大，目前已有四百位居民連署改建，可做為試辦計畫示範點，以分區、分齡設計，結合戲水元素，打造○至十二歲的多元需求。

少康營區公園 規劃雄夯遊戲場

工務局則表示，正規劃首波的「雄夯遊戲場」，地點在興建中的少康營區公園，規劃遊戲區、迷宮花園等遊戲環境，遊戲區以木材、沙子等天然素材，替換塑化遊具，並以草皮粗沙取代安全地墊，導入不同以往的共融式遊具。並強調，還有樹下遊戲空間，挑選低矮分枝樹型的主景樹，提供孩童與樹親近的機會，樹下則有高低起伏的草丘以及沙坑，讓民眾可在遊戲場內享受親子互動。