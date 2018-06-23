〈南部〉鳳山火車站新意象 「空中鳳城」明年底動工

2018-06-23

以在地產業 市民空間為構想

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化工程最快今年九月通車，眾所矚目的鳳山火車站推出新意象「空中鳳城」，由知名建築師張清華設計，以在地產業、市民空間為構想，打造森林車站、重振電影產業，鐵道局近來召開說明會，獲得地方民意支持，近期修正後送都審會，力拚明年底前動工，最快三年後完工。

鐵道局規劃興建七樓及十樓的開發大樓，底層三樓高做為鳳山火車站，建設總經費三十八億元，地方對設計圖意見分歧，市府都審會預審小組協調鐵道局，要求凝聚民意共識，為避免影響通車，先行審議通過鳳山火車站，核定其餘樓層後續再往上增建。

鐵道局近來推出「空中鳳城」設計，由建築師張清華打造森林車站，規劃鳳山電影院及實驗劇場、空中禮堂等，廣納休閒運動、里民聚會所、鐵馬驛站、農民市集等，站前綠地則做為藝文場域，並推動文創青創、百工百貨聚落等，未來增加更多綠化設計，令地方民眾十分期待。

規劃電影院、實驗劇場、農民市集

北門里長謝秀霞等人，要求市府協助推動建設，交通動線不能影響居民生活；張姓居民爭取比照北市府的市民運動中心，規劃游泳池、室內ＰＵ跑道、籃球場等，並支持鳳山電影院，重現小時候的回憶。

鳳山創新前進基地理事長張曦勻表示，鳳山民眾等了六年，終於有結果，提議以車站為平台，重振電影文化產業，納入社會關懷、創意聚落等，發展成為在地特色產業，她認為多年來的堅持，只盼重大公共工程應更重視建築設計，才能帶動都市發展。