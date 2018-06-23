〈南部〉太麻里金針山 螢光小菇吸睛

2018-06-23

〔記者王秀亭／太麻里報導〕現在是台東縣太麻里金針山賞螢好時機，梅雨季過後，生態志工在竹林裡發現會發光的生物不只有螢火蟲，還有一朵朵會發光的小菇，賞螢遊客第一次看見會發光的蕈菇，開心地說好幸運。

金針山生態豐富，一年四季包括百合、金針、櫻花、繡球花陸續綻放，從四月中旬起至至七月，是上山賞螢最好時機，台東連續下了將近一星期的雨後，生態志工蔡政銘帶著民眾夜間觀察螢火蟲生態時，看見竹林枯竹上點點綠色螢光，十分搶眼，隨即成為生態觀察好題材。

蔡政銘說，螢光小菇又稱螢光蕈，在春、夏季潮濕天氣往山區竹林裡看，不難發現點點淡綠色光點，靠近仔細一看，是一朵朵螢光蕈，而類似的螢光蕈在台灣紀錄有九種，但相關研究不多，一般都是發出冷光，應該是為了擴大繁衍族群，而吸引夜行性昆蟲或軟體動物前來食用，以助孢子散播。

蔡政銘說，螢光蕈通常出現在竹林裡的枯竹，在金針山也可在棕櫚科植物上發現，遊客看見後，都直呼不可思議，但螢光蕈不能食用，需在潮濕、沒農藥和污染的環境下生長，約生長五週成熟，成熟後兩、三天就枯萎。

林務局台東林區管理處副處長黃群策表示，從國外文獻得知螢光蕈是環境指標物種，環境佳、生態多元處，越易有螢光蕈，而台灣屬潮濕的亞熱地帶區，山區生物多樣，原本就有許多生物有待發掘與了解，螢光蕈通常在下雨過後出現，目前台灣對螢光蕈的研究尚未有系統調查。