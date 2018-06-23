〈南部〉台東幸福住宅若有餘屋 將公開標售

2018-06-23

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣推動平價幸福住宅，不過許多民眾考量貸款負擔重，申購不若預期，第四波申請已放寬資格到家戶年收入一百一十三萬元以下者，但仍恐有餘屋，縣府指出，未來若有餘屋，將經縣議會同意後公開標售。

年收入113萬以下 可申請

台東縣幸福住宅位於台東市康樂火車站及台灣史前文化博物館旁，是為了年輕人或經濟較弱勢民眾推出的住宅政策，房價以成本價考量、多落在在兩百廿五萬至四百萬元間，原本規定嚴格，僅提供給家庭年所得收入低於主計總處公告的五十％分位點以下、也就是約為五十七萬元，另同戶直系血親超過兩人、每增加一人所得標準可提高十五萬元，但到最後簽約前部分民眾擔心貸款壓力太大而放棄，之後申購資格陸續放寬到六十、七十、八十分位點，第四波申請則已放寬至九十分位點以下者、也就是家戶年收入一百一十三萬元。

共300戶 明年春節前完工

建設處指出，幸福住宅共三百戶，預計明年春節前完工，其中已有一百四十七戶簽約，還有一百五十三戶餘屋，而第三、四波到昨天有一百四十七戶申請，申請至廿九日止，將盡快完成資格審查後再公開抽籤、選屋。

由於這波申請後仍可能還有餘屋，再放寬申購資格「就等於不限資格」，縣府財經處說明，幸福住宅處分須經議會同意，因此若有餘屋，將會列冊送議會審議後，再公開標售。