〈南部〉大雨濕熱隱翅蟲增 醫生籲勿拍打

2018-06-23

〔記者葉永騫／屏東報導〕連續大雨加上天氣濕熱，最近屏東地區隱翅蟲大量出沒，部分民眾因為接觸拍打而造成皮膚潰瀾，醫生提醒有蟲子飛到身上時，趕走就好不要拍打。

每年四月到九月是隱翅蟲最常出沒的季節，隱翅蟲有二萬多個品種，台灣常見為褐毒隱翅蟲，身長約零點五到一公分，身體為橘黃色，頭、胸及尾部為鐵青色，俗稱「青螞蟻」，喜好棲息在水田、草地及樹林中，有趨光性，常在晚上飛入有燈火的地方。

毒液接觸皮膚 會出現水泡潰爛

隱翅蟲不會螫人，但體液對皮膚產生刺激，接觸到可能引起發炎、皮膚起泡及潰爛，最近屏東地區連續大雨後天氣又濕又熱，造成隱翅蟲大量出現，部分民眾外出時，身上接觸到隱翅蟲，隨手一摸或用力一捏，隱翅蟲當場就被捏死，但是身上的毒液也接觸到皮膚，並立即出現紅腫發熱，接著出現水泡潰爛，甚致有可能留下疤痕。

寶建醫院︰有紅腫水泡就須就醫

寶建醫院表示，近來屏東地區因為連續下雨，導致隱翅蟲紛紛從草叢及樹林飛出，短短一星期已發生十餘起以上的案例，輕症的自行塗藥，較嚴重出現紅腫水泡就必須找醫生治療；皮膚科醫生提醒民眾不要亂拍身上蟲子，可以用吹或驅趕的方式來處理，以減少傷害。

屏東公所窗戶聚集蟲 員工忙打死

屏東市公所昨天發現許多隱翅蟲聚集在窗戶及紗窗，市公所員工怕隱翅蟲飛到室內造成員工及洽公民眾受害，立即用工具將隱翅蟲打死，研判這些隱翅蟲可能是週邊台糖園區太多樹木和雜草造成，除了將加強市公所週邊環境的清掃外，也將請台糖公司加強清理環境，以免民眾受害。