〈台北都會〉金石堂城中店明熄燈 36小時不打烊

2018-06-23

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市重慶南路書街的金石堂城中店因租約到期將在明天吹熄燈號，今、明兩天推出卅六小時不打烊服務，重慶南路書街促進會也特別在今、明兩天舉辦系列活動，北市商業處副處長江美玲表示，重慶南路書街曾是老台北人購書必逛首選地，但隨著時代變遷，造成商圈結構改變，很希望未來重慶南路書街能重現往日風華。

書街推活動 書迷陪走最後一哩路

過去在重慶南路書街上的台灣書店、儒林圖書、考友社、台灣商務印書館、中華書店總部已成為一間間的商旅店，如今金石堂城中店也因租約到期將在明天熄燈，城中店將在今、明兩天推出卅六小時不打烊服務，讓書迷們能陪伴書店一起走完最後一哩路。

廿多年前重慶南路書街鼎盛時期，書店及出版社高達上百間，重慶南路書街促進會理事長沈榮裕表示，現在重慶書街一樓店面的書店約僅剩八間，為了振興書街人潮，每年舉辦不同活動展現書街面貌，今年因金石堂城中店結束營業，特別舉辦「小小市集」活動。

中華漫畫家協會理事長凌群特別畫了整個重慶南路書街的導覽圖，凌群受訪透露，其實這幅畫是在去年開始畫，花了三個月的時間完成，當初是認為書街很有特色，也想讓民眾更了解書街，再度讓書街繁榮。

江美玲表示，重慶南路書街曾是老台北人購書必逛首選地，但隨時代變遷，民眾閱讀習慣改變，造成商圈結構、街區組織改變，盼未來重慶南路書街能重現往日風華。

重慶南路書街促進會將在今、明兩天於重慶南路一段世界大樓前舉辦「三點一刻 書街尋蹤」系列活動之一的「小小市集」，活動內容有作家簽書、名人說明、雕版體驗等活動；自今天開始至重慶南路書街上的東方大樓、明星咖啡館、商務印書館集滿三個老建築的地標打卡，就能獲得精美明信片。