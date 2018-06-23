〈台北都會〉柯又爆狂語 台大醫院以服務差制量

2018-06-23

衛局長黃世傑︰柯語不驚人死不休

〔記者沈佩瑤、吳亮儀／台北報導〕台北市長柯文哲昨應邀專題演說，分享自身從醫師轉任市長的職涯改變，在談到老東家台大醫院時，柯竟語出驚人稱，因為是公家機關無法提高價格，所以會以服務態度不好來制量，引發議論。柯的老師、北市衛生局長黃世傑聞此直言，柯講話就是語不驚人死不休，他相信大部分台大醫生不會同意柯的說法；而台大醫院僅簡短表示「謝謝市長」，沒有多做回應。

柯︰公家機關無法調漲以態度制量

第七屆「AAMA台北搖籃計劃暨創業小聚年會」昨在三創園區舉辦，邀來市長柯文哲以「人生．挑戰」進行卅分鐘演講。他在演說中回憶，早在一九九四年，台灣就有第一個葉克膜案例，卻直到二○○六年「邵曉鈴事件」才一夕爆紅，他認為因台大醫院是公家單位，多做少做都是一樣的薪水，「很多人批評我當市長都不打廣告？我會反問台大醫院需要做廣告嗎？」

台大醫院︰「謝謝市長」

柯接著表示，以前在台大醫院當醫生，是以「服務態度不好制量」，私人醫院可以用提高價格的方式「以價制量」，但台大醫院是公家機關無法提高價格，只好以服務態度不好制量，「服務態度這麼不好，急診處隨時都有一百個人在等了，為了台大醫院的永續經營，我們必須要服務態度不好。」

看診民眾︰柯說法有失厚道

談話一出，隨即有不少民眾替台大醫院抱不平，常到台大看診的陳小姐就說，並不覺得台大的服務不好，批評柯的說法有失厚道。不過台大醫院院方相當低調，僅簡短表示「謝謝市長」，沒有多做回應。

柯P老師︰台大醫生都不會同意

柯文哲的老師、北市衛生局長黃世傑對此直言，柯講話就是語不驚人死不休，雖然台大醫院沒有發聲明，但他相信大部分台大醫生都不會同意柯的說法。黃世傑指出，柯本身沒有在看門診，急診室的確因為狀況多，有時候連笑都笑不出來，但在門診、病房的部分，台大的服務態度都還是不錯的。北市研考會主委王崇禮從台大醫院時期一路和柯文哲共事至今，王苦笑替柯緩頰表示，這是典型的柯氏風格玩笑話，並不是真的在說台大醫院服務不好。