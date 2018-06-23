〈台北都會〉《新北》捷運工程損鄰 包商付325萬和解

2018-06-23

〔記者翁聿煌／新北報導〕捷運環狀線中和景平路段施工期間，因施設高架梁柱工程造成兩側鄰宅受損、騎樓龜裂及沉陷，議員張瑞山到現場會勘，並協助民眾爭取補償，其中「華南名人巷」社區，中華工程公司同意支付三百廿五萬元和解，至於景平路側騎樓龜裂及沉陷，將配合養工處騎樓整平方案施作復舊。

牆裂、漏水、騎樓沉陷

捷運環狀線景平路段因為地質較鬆軟，且兩側多老舊建築，因此二○一一年開始施工以來，陸續造成兩旁住宅受損，包括牆壁龜裂、屋頂及地下室漏水、騎樓走道沉陷等。

主辦工程的台北市捷運工程局第一區工程處土四所主任陳俊榮說，已責成包商中華工程，鄰損影響住戶生活的就隨即修復，其餘鄰損，則於工程告一段落時，協助修繕及補償。

高架完工後 鄰損才停止

其中位於景平路西側的「華南名人巷」及「宏璽新世界」為大型集合住宅，約在四年多前開始出現鄰損，到兩年多前高架結構工程完工後未再出現新鄰損。

社區管委會彙集相關事證及照片，出面要求補償，李姓主委指出，環狀線動工以來，造成大樓前方騎樓沉陷，下方地下停車場牆壁龜裂等，但是第三方鑑定結果認定太過輕微，因此向張瑞山陳情，爭取合理補償，經議員服務處介入調解，雙方已同意由中華工程支付三百廿五萬元修繕費用和解。