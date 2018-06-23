〈北部〉7年減債32.44億 宜縣人均負債降至4.7萬

2018-06-23

曾因超出債限、虛列預算 遭監院糾正

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣與苗栗縣是全國唯二長短債比超限，被財政部列入加強管控區的縣市。七年前宜蘭縣府施行覈實編列預算，並配合財政部每年四億還債計畫，歷經七年減債有成，長債比首度低於法定債限，縣民人均負債也從五點三六萬元降至四點七萬元。

依據「公共債務法」規定，長債不得高於歲出預算五十％，短債不得超過三十％；宜縣為增加舉債額度、並符合債限規定，虛列預算行之有年。二○一一年，縣府因債務餘額居高不下，遭監察院糾正要求覈實編列預算，不得虛列、也不得再舉債。

原本縣府編列三百多億元預算縮水到二百億元左右，導致當年長債比飆至六十四點八四％，短債比五十一點六二％，嚴重超限；縣民人均負債達五點三六萬元，成為全國六都之外，負債僅次於苗栗的第二高縣市，引發外界批評。

開源節流 長債比首度符合債限規定

縣府經多年開源節流，府內不核發加班費，改以補休替代，加徵地價稅、房屋稅，加強公共造產等方式，改善財政結構。縣府統計，至今年五月底，縣府歲出預算規模兩百五十六億元，宜縣長債可借一百二十八億元，短債可借七十六點八億元。

財政處長林嘉洋指出，歷經七年努力，宜縣已減債三十二點四四億元，縣民人均負債降到四點七萬元，長債降至一百二十點四六億元，短債九十三點九九億元，長債比四十七點四七％，首度符合債限規定，短債比四十點六五％。

努力還債 短債可提前於2028年達標

林嘉洋指出，縣府不再虛列歲出，撙節開支，公庫有結餘就拿去還債，二○一六年起，也依據財政部償債計畫，每年償還四億元債務，今年中央統籌分配稅款超徵多出一億元稅款也用來還債，長債已符合債限，至於短債原預訂二○三一年才能符合債限，以目前進度預估，償債計畫可提前三年於二○二八年達標，屆時就可脫離財政部加強管控區的列管。