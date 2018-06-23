〈北部〉配合台大醫擴院 竹市公辦市地重劃動土

2018-06-23

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府與台大醫院新竹分院，一○六年對湳雅院區擴院計畫達成共識，並獲全數地主同意，四月底完成都市計畫變更程序，昨天公辦市地重劃開工動土。

台大醫院新竹分院前身是署立新竹醫院，二○一一年改制至今，在時空背景變遷及人口增長雙重趨勢下已難以負荷大新竹地區龐大醫療需求，因此有擴院計畫。

市府地政處代理處長曾淑英說，經評估後以武陵路與湳雅街間五．○八公頃文高用地及公園用地做為湳雅院區預定地，等公辦市地重劃作業完成，市府將取得新竹農田水利會○．一四公頃土地，後續也會協助院方以撥用方式取得市有地、國有地，醫院未興建前，市府將先進行簡易綠美化工程，提供民眾休憩空間。

台大醫院新竹分院院長洪冠予表示，市府協助取得市有地、國有地土地無償撥用或無償使用後，就能依程序將先期規劃構想書送至校方、教育部審查。

計畫審查期程至行政院核定約需一年，之後再依預算編列籌措經費興建，興建一個目前新竹分院大小規模的院區，約需三年半。

新竹市長林智堅表示，新竹地區人口攀升，醫療資源應跟上成長的速度，台大湳雅擴院案的預定地緊鄰東西向快速道路台六十八線，附近有中大型商場及賣場，交通、生活機能成熟，未來完成擴院後不僅能滿足大新竹地區的醫療需求，鄰近縣市的民眾也能享有優質醫療服務。