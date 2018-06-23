〈北部〉桃園蓮花季20週年 多元年輕化活動迎賓

2018-06-23

6月底至8月中旬 每週六、日同歡

〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃園蓮花季」六月卅日至八月十二日在觀音蓮花園休閒農業區登場，主會場設在觀音區新華路一段、金華路口，活動期間每個週六、日，有各種主題節目，其中，七月廿一日「好客音浪．魔幻派對」，將邀請田馥甄等歌手接力演出，市長鄭文燦昨與歌手朱俐靜邀請民眾來賞蓮花、啖美食。

鄭文燦表示，桃園蓮花季已邁入廿週年，今年以多元化、年輕化為主軸，除主會場活動，另邀請永平工商及萬能科大共同輔導各休閒農場推出蓮花餐；配合白沙岬燈塔等景點，推出觀音小旅行路線，讓遊客體驗客庄風情，還有愛戀荷影攝影比賽，並推蓮香爆米花、香水蓮咖啡、蓮藕貢丸等伴手禮。

主辦單位說，七月一日瓜果免費品嘗，並有中壢家商樂舞社等在地社團表演；七月十四、十五日邀請原住民族團體演出「舞動原風」、「原音重現」，展現桃園多元族群魅力；七月廿八日YOYO家族番茄姊姊帶動跳「童遊觀音」；八月四、五日大型戶外地景環境劇「戀戀．海客庄」。

重頭戲好客音浪．魔幻派對

重頭戲為七月廿一日登場的大型客家音樂會「好客音浪．魔幻派對」，從下午三點嗨到晚上九點，邀請田馥甄、朱俐靜、黃宇寒、劉劭希、神棍樂團、東東樂團、等知名歌手、樂團演出。

主辦單位表示，活動期間只要出示對官方粉絲團按讚的畫面，就可以兌換摸彩券參加抽獎，詳情可至桃園蓮花季官網、官方粉絲團查詢。