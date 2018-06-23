〈北部〉南崁國中新建校舍4千萬內裝費 市府允經援

2018-06-23

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕位處蘆竹區南崁中心的南崁國中，學生數有一千八百人，專科教室空間不足，市府投入三．二一億元進行運動場整修、藝文科學專科大樓新建等工程，其中，預計今年九月完工的「藝文科學專科大樓新建工程」將設置圖書館、專科教室、藝術教室及活動中心（見上圖，記者魏瑾筠攝）等空間，目前尚缺內裝經費四千萬元，學生課桌椅等相關設備恐趕不及完工時到位。

市長鄭文燦昨現勘允諾支持內裝經費，要求校方儘速辦理內裝施作，讓裝修工程能夠與營造時程搭配、早日完成。

鄭文燦昨聽聞校方反映內裝經費問題後說，南崁國中工程項目包括運動場整修、教室新建、老舊校舍拆除暨水電遷移重置及藝文科學專科大樓新建等，市府要求校方須在改建工程完成前，確定內裝工程預算並進行發包，但目前學校裝修時程落後，卻沒有向市府及時說明，要求校方應儘速提出內裝工程預算，必須在九月完工時讓內裝工程無縫接軌；此話一出，場面尷尬。

對此，市府教育局教育設施科專員魏新奇解釋，校方於去年七、八月間即編列內裝預算送交教育局審核，因有添加設備及配合市府推動國中小全面加裝冷氣等政策，導致經費不斷調整，校方已將最新版經費送審，會趕在九月工程竣工時，讓內裝設備同步到位。

南崁國中目前共有四棟教室、一棟行政大樓等空間，由於教室建築多超過卅五年，加上早期採「老背少」加建方式，缺乏整體性，還有屋頂漏水等問題，魏新奇說，由於校舍均在使用年限內，並未符合拆除重建資格；針對漏水問題，市府已每年對仁愛樓、信義樓及四維樓等學生教室編列修繕經費改善。