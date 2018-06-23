〈北部〉防汛道路燈做半套 民怨前段亮後段暗

2018-06-23

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區石門農田水利工作站旁防汛道路，晚上常有居民在此散步、運動卻沒設置路燈，北區水資源局（簡稱北水局）與平鎮區公所協調後，半年前於平南里段設置路燈，但南勢里段晚間仍是一片漆黑，曾發生老人家因視線不良跌倒受傷，地方希望相關單位路燈不要只做「半套」；對此區公所表示，工程近期將發包，預計十一月完成設置，期能亡羊補牢。

石門水圳源自龍潭，流經楊梅、平鎮等區，早年為農業灌溉溝渠，為防水患、搶險運輸設置防汛道路，後因社會型態改變，平時多為民眾休閒、運動使用。

市議員楊家俍表示，石門水圳平鎮區防汛道路被中豐路區隔，右側為平南里段、左側為南勢里段，平南里段路長約一．二公里、路寬約六公尺；南勢里段路長約六百公尺、路寬約四公尺，沿途還有莊敬里、福林里，附近民宅眾多，居民晚上多會在這裡散步，但僅有平南里段有路燈，南勢里段僅住家燈火，相當危險。

夜有蹓鳥俠 平南里裝燈

平南里里長江珮瑩說，原本平南里段防汛道路只有出入口處設有路燈，傳有「蹓鳥俠」於深夜出沒，害得女性里民不敢行經此處，因有安全上疑慮，向區公所反映後，去年五月設置廿盞路燈，在此活動居民才又增多。

南勢里曾測量卻無作為

平南里段經反映後有路燈，南勢里段卻遲未有夜間照明，楊家俍指出，上月有老人家晚上慢跑時，因視線不良、為閃避單車而跌倒受傷，其實兩年前就有居民向區公所申請裝設路燈，區公所卻僅派員測量，沒有實際作為。

平鎮公所：11月可完成

區公所解釋，經查去年有平南里民反映照明不足，且石門水圳防汛道路為北區水資源局管轄，經北水局同意後，編列預算設置，本月北水局經評估後行文同意在南勢里段防汛道路設置路燈，公所已編列六十萬預算，近期會發包廠商，原則上，南勢里段防汛道路每隔十五公尺會設置一盞路燈，預計十一月可完工。

北水局則指出，依照「水利法」規定，防汛道路是水利單位用來作為便利水防、搶險的道路，設計規範上不需設路燈，如民眾有其他需求使用，在不妨礙水務工作前提下，可設置路燈或綠美化等措施。