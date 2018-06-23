〈中部〉太平聯合行政中心 落腳新光重劃區

2018-06-23

〔記者黃鐘山／台中報導〕太平區公所辦公廳舍已有卅八年歷史，建物老舊龜裂，市議員張玉嬿昨在議會質詢表示，地方爭取多年，應藉由都市計畫檢討遷建，開發新行政中心；市長林佳龍表示，預定在新光重劃區興建「太平區聯合行政中心」，促成都市更新。

太平區公所原為日治時期庄役場的木造平房，一九八○年改建完成，當時公所員工不到五十人、設籍人口六萬多人，是當時的市中心；現今人口超過十九萬，公所員工也增加三倍，卻仍使用同一廳舍，建物多處龜裂、漏水，有公共安全疑慮。

市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿聯合質詢時，張玉嬿說，二○一五年就和議員何明杰聯手提案爭取區公所改建，大平霧（大里、太平、霧峰）都市計畫區是原縣區第一個完成整併的都市縫合案，應儘速進行實質內容通盤檢討，為太平區引進新產業，開發新行政中心，讓都市發展可長可久。

林佳龍指出，市府將於新光重劃區的文教用地建置太平聯合行政中心，規劃將區公所及鄰近的衛生所、戶政事務所等公家機關單位遷建合署辦公，將該區域打造成太平衛星城市的核心，促成都市更新，加速城市發展帶來的經濟推動力。

林佳龍也當場承諾張玉嬿，將儘速安排一同到現場會勘，宣布這個好消息；民政局表示，本月已與教育局、地政局、都發局召開都市計畫變更用地協調會議，將祥順路「文中三」用地變更為機關用地，預計劃定約○．九公頃的聯合行政中心用地，盼早日推動完工。