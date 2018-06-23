〈中部〉校園反毒 一校一擬真毒品教材

2018-06-23

352所高中以下學校 近日配發

〔記者蘇孟娟／台中報導〕鑑於時下毒品常有偽裝花招，為提高學生反毒意識及警覺，教育局今年起推出「一校一擬真毒品」方案，近日配發三五二所高中以下學校各一套擬真毒品教材，讓各校推動反毒教育，盼助學生認識毒品、遠離毒品危害。

毒品日新月異 包裝樣態多元

教育局指出，時下毒品日新月異，甚至傳出包裝樣態多元，常偽裝成巧克力、咖啡包，甚至仙楂餅、果凍等食品，降低青少年甚至學童警覺，擔心學生不察受引誘而誤食，因此教育局今年推出「一校一擬真毒品」方案。

希望以逼真教材 教學生辨認

教育局指出，為讓學生能確實認知毒品偽裝術，編列七十二萬元經費委託廠商製作擬真毒品教材，配發給全市三五二所高中以下學校，盼以逼真的教材教學生辨認新興毒品樣態，再請老師解說，加強學生的反毒、拒毒能力。

教育局指出，為讓學校教師協助反毒教育，辦理教育人員反毒研習一一二場、有七八○三名教師參與，擬真毒品配發到學校後，校方可利用朝會或班會時間進行反毒教育。

太平區新平國小指出，以往生教組宣導反毒教育，大多只能透過紙本或照片，讓學生認識所謂毒品，甚至提醒學生毒品可能「變裝」，但學生多是「有聽沒有懂」；現在有擬真毒品教材，讓學生眼見辨識，發現學生能更專注聽講，還會回饋「以後要更有警覺心，以免不小心把毒吃下肚」，顯示擬真教材的反毒教學有助加強印象。

家長肯定 有助孩子提高警覺

一名家長也說，新聞不時報導毒品包裝以糖果甚至果凍型態吸引學童，讓家長擔心子女可能面臨類似引誘，但比起家長耳提面命提醒子女不要亂吃陌生人給的東西，學校透過擬真毒品教育反毒意識，有助孩子更提高警覺。