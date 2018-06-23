〈中部〉捷運綠線 打造國內軌道最長單跨橋樑

2018-06-23

跨筏子溪 長一四○多公尺鋼桁架橋

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運綠線二○二○年通車，高架鋼構橋樑已吊裝完成。其中新建跨筏子溪、長一四○．四二公尺的鋼桁架橋，將是國內軌道最長的單跨橋樑；而此鋼桁架橋不於河道間落墩的特色，也保障河川通水面積及既有生態環境。

市府交通局表示，筏子溪計畫河寬一一○公尺，捷運路線與筏子溪河道約呈六十一．五二度角斜交，捷運筏子溪橋夾在中彰快速道路高架橋、高鐵台中站及高鐵筏子溪橋之間，且捷運軌道高程較四周結構體為低，因此採用與高鐵筏子溪橋相似的鋼桁架橋，相互呼應設計理念。

台中捷運綠線自G0站（松竹路與旱溪西路）起，行經北屯路、文心路、文心南路、建國北路，至G17站（烏日高鐵站旁）止，與高鐵台中站及台鐵新烏日站轉乘共站。全線高架鋼構橋樑已全數吊裝完成，其中以跨越筏子溪的鋼桁架橋最為特殊。

未在河道間落墩 保障河川通水面積

由於跨越筏子溪的左右岸緊鄰高鐵聯絡道車行箱涵及中彰快速道路高架橋，以及避免於河道中落墩影響通水斷面，這座鋼桁架橋採單跨配置設計，單跨橋長一四○．四二公尺，結構型式則採用與鄰近的高鐵橋樑相同，為華倫式（WARREN）鋼桁架橋。

交通局指出，鋼桁架橋鋼構件有一三七件，總重量三一二一噸，接合有三一六處，螺栓數高達八萬六一七二顆。施工方式採現場吊裝工法，以單向推進全斷面組裝，箱型主梁及各構件接合處多，箱型梁內空間狹小，無法多人同時進行穿鎖作業，所以鋼梁構件組合時，須將每處接合全數螺栓穿鎖完成，才能進行下階段鋼梁起吊，工程複雜，仍於颱風汛期前，如期如質完成這項工程。