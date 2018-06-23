〈中部〉民進黨籍彰縣長無人連任魔咒 魏明谷沒在怕

2018-06-23

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨籍彰化縣長目前尚未有人締造連任紀錄，今年底將挑戰這項傳統魔咒的縣長魏明谷自信滿滿說，大環境不同，藍綠版圖政治生態也不同，現在和過去時空背景已無法相提並論，選立委時最辛苦的一戰都打贏了，越接近選舉他的爆發力會越強。

魏明谷昨上電台節目「蔻蔻早餐」，接受主持人周玉蔻專訪。魏明谷說，前縣長周清玉、翁金珠雖都各只做一任，當年政治環境，民進黨籍縣議員、鄉鎮市長席次都很少；現在，民進黨地方首長和議員席次全部拉高，政治生態藍綠版圖已經不同。

魏明谷指出，二○一二年立委選舉，他遇上強勁的競爭對手國民黨籍蕭景田，這場戰是他人生打選戰打得最辛苦的一役，沒有帶公職、沒錢，最後他還是贏了；這次，他有執政優勢，上任三年多，中央給他一○○○億元經費，行政資源的優勢有利於他。

被問及會不會擔心國民黨王惠美和無黨籍黃文玲夾殺，還有台北市長柯文哲的媽媽到彰化為黃文玲助選，魏明谷表示，他不覺得王惠美已整合好地方勢力，鹿港地區是王惠美地盤，但鹿港天后宮、鹿港鎮長都非王惠美的人，很多對選情有影響力的地方人物，沒有站在王惠美那邊，對手有無整合對他不構成威脅，而柯媽媽來彰化是「巧遇」黃文玲，不見得會支持黃文玲。

魏明谷表示，他會打一場有節奏的選情，讓年輕人憑感覺投給他、與老年人搏感情再投他。