〈中部〉彰市關帝廟重修 經費缺口逾700萬

2018-06-23

〔記者湯世名／彰化報導〕緊鑼密鼓進行中的彰化市縣定古蹟關帝廟重修工程，經包商兼顧施工品質下，工程進度大幅超前十二％，讓昨天前往視察的市長邱建富大為振奮，不過除中央、地方政府補助經費之外，扣除市公所自籌款，缺口仍有七百多萬元，邱建富呼籲信眾踴躍捐款挹注，讓今年十月二十八日起一連五天的重修入火安座福醮大典能夠如期舉行。

建於清朝雍正十三年（西元一七三五年）的關帝廟，為三進二院的建築格局，分別為前殿、正殿及後殿（文昌殿），正殿主祀關聖帝君，後殿主祀文昌帝君，由於年久失修，原要進行重修，由文化部、彰化縣政府共補助二千三百多萬元，不料去年二月文昌殿慘遭火噬，使得重修經費暴增到近四千萬元，再加上神像雕刻整修、廁所重建及入火安座大典等費用約二千萬元，市公所需自籌約三千七百萬元。

關帝廟重修工程於去年八月開工，陸續完成三川殿、前左右迴廊及正殿原有屋面拆卸、運棄與塗漆等工程，至昨天為止，原本預期進度為五十三％，但實際進度高達六十五％，大幅超前十二％。

邱建富表示，工程進度大幅超前，但市公所自籌款缺口仍有七百多萬元，呼籲各方信眾踴躍捐款，讓今年十月二十八日起一連五天的重修入火安座福醮大典能夠如期舉行，完成他年底卸任前的心願。