〈中部〉結合覺醒音樂祭 嘉義藝術節29日開鑼

2018-06-23

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義藝術節本月二十九日到九月九日在嘉義文化創意產業園區舉行，今年除結合「Wake Up覺醒音樂祭」外，另規劃包含八大主題表演節目，其中「Ｈ×Ｈ我的飯店就是音樂廳」，安排「迴響樂集」、「響綻室內樂團」及「嘉頌青年管樂團」，分別在十六間飯店駐點演出，讓民眾就近觀賞，市府藉由結合藝術節、音樂祭、飯店跟商家等，帶動觀光與藝文發展。

嘉市文化局長林青萍表示，覺醒音樂祭是全國具指標性國際音樂活動之一，國內外樂迷將湧入嘉市，此外，嘉義藝術節並邀請「栢優座劇團」、「戊己劇團」跟德國的「擊樂之樹」等團體，都第一次來嘉市，其中「迴響樂集」 以二胡、笛子、琵琶等傳統樂器搭配鍵盤，演出國、台語歌謠，七月二十、二十一日在北興街後驛社區跟文化廣場舉辦「電音趴」，邀請林強等八名音樂創作者，以電子音樂結合民族元素創造城市聲響。

七月二十一日到十二月十五日，每月第三個週六在嘉義鐵道藝術村播放一次電影，民眾可在星空下看電影，八月十一日在中正公園進行「全國街舞名團大亂鬥」；八月三日稻草人現代舞蹈團「詭跡」、九月八跟九日的明華園「龍逆麟」等售票場次，還提供飯店住宿券等摸彩大獎。

嘉義市長涂醒哲說，覺醒音樂祭免費招待嘉市公務機關員工、學校教職員跟志工，欣賞射日主舞台的演出，憑證件入場。

另外，本屆世界盃足球賽在俄羅斯進行到下月十五日，嘉市耐斯王子大飯店布置足球特色酒吧，嘉楠風華酒店Iron Wind酒吧、O’bar Lounge跟承億文旅桃城茶樣子「Sky Lounge 23.5」，也設置投影螢幕轉播賽事，讓民眾觀看比賽，為支持的球隊加油。