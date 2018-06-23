〈中部〉7月移撥林務局 阿里山森鐵員工批福利縮水

2018-06-23

轟新制陞遷不易 無交通補助

〔記者曾迺強／嘉義報導〕國寶級「阿里山森林鐵路」的營運主體，下個月從台灣鐵路管理局阿里山森林鐵路管理處，移由林務局新成立的「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」，林務局昨辦三場員工權益說明會，員工砲轟新制陞遷不易、無交通補助費等，質疑權益、福利縮水；林務局嘉義林管處長黃妙修說，會持續協商，盼全員安心留下來為阿里山林業鐵路努力。

三場說明會共有一百三十三名森鐵員工參加，首場在林管處禮堂舉行，一名謝姓員工取出事先印好的切結書，要求林務局森林育樂組長張弘毅、人事室主任林燕菲、黃妙修等人，承諾保障員工薪資結構透明化、陞遷制度與現行相同等。

不過，黃妙修收下切結書後，至會議結束都未簽署，有員工對主管官員無法承諾員工要求，數度拍桌抗議，認為「政府把森鐵當國寶，卻沒有把森鐵員工當寶」。

勞方︰210員工 140人不願留任

勞方代表王裕凱說，新制的員工考績規定若曾被打「乙」者，無法陞遷至主管職務，加上林務局未如先前向員工承諾「能自由選擇續留台鐵局或移撥至林務局」，近期有人被逼簽勞動契約，否則不發給下月薪水，形同迫轉至林務局，五月底森鐵處員工數二百一十九人，本週僅剩二百一十人，但約有一百四十人不願留任，感嘆「長官們的作為令人失望，員工不如求去」。

林務局︰ 已爭取較高薪資

張弘毅回應，台鐵森鐵處人員為「專試專用」，只能移撥至林務局，不願移撥者，由台鐵局辦理退休或資遣；薪酬方面，刪除較低等薪級，讓新進人員較快晉升，並增列高等薪級，最高薪資由四萬八千餘元調高至五萬一千八百元，提高基層待遇與鼓勵優秀人才晉升，雖無提供交通補助，但已爭取較高的實質薪資，考績問題會於下週協商後提出解套方式。

阿里山車庫服務員江國賢說，阿里山森林遊樂區內的森鐵支線有外縣市的員工，取消交通補助費後，增加通勤費支出，還取消國民旅遊卡，權益與福利縮水。

黃妙修表示，林鐵文資處轄管鐵道、場站等設施，及嘉市林業文化園區、檜意森活村等，行政院核定員額三百一十二人，人力未編足者，將於七月招考，沒有逾百人不願留任的情況，阿里山站二十四名員工盼調至山下單位，已告知增訂績效獎金制度，爭取留任。