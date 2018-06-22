〈南部〉《老照片說故事》80年前上戰場 毛孩「逃役」溜回家

2018-06-22

〔記者劉婉君／台南報導〕一張上色的老照片，看見一段八十年前毛小孩上戰場的故事，也讓生於和平年代的現代民眾感受到戰爭帶來的慘痛與無奈。

狼犬被徵召 小主人很不捨

臉書社團「台灣古寫真上色」日前分享一張上色後的一九三九年（昭和十四年）老照片，引起許多網友回響，照片中年約十歲的短髮小女孩神情透露不捨，一旁的狼犬「勇士（日名雄姿／Yushi）」，是台南「固園」黃家的寶貝，被日軍徵召為軍犬，在受訓中偷溜回家，留下這一張與小女孩的最後合照，此後不曾再見到牠，只留下家人們無限的思念，迄今仍無法忘懷。

「固園」黃家是日治時期台南的望族，黃家兄弟黃欣、黃溪泉都是當時有名的仕紳，黃欣曾任日本台灣總督府評議員，「固園」為府城名園，也是文人雅士聚會的場所。

黃家後代黃隆正表示，「勇士」原本是時任台南市會議員葉廷珪家的「狗王」，由三叔抱回黃家飼養。老照片中的那個年代，日中戰爭已經全面爆發，勇士的爸爸「Art（ア–ルド）」被徵召為軍犬，「勇士」和弟弟也被徵召，當時「勇士」大概只有一、兩歲。

勇士從軍 家人為牠披戰袍

黃隆正的祖父黃溪泉為「勇士」入營留下照片紀錄，並和一般送男子從軍一樣，製作幡旗、為「勇士」穿著特製的衣服，葉廷珪也來送勇士。

「勇士」訓練的基地位於今天的成功大學，距離黃家只有一、兩公里，受訓中的牠有一次偷溜回家，躲在前院的車子旁邊，後來被家人發現，既開心又心疼，黃溪泉叫人到市場買了牛肉為「勇士」進補，還請來擅長攝影的友人為「勇士」拍照，因而留下這張在八十年後引起網友熱烈回響的合照。

黃隆正說，沒多久軍人就找上門將「勇士」帶走，黃家人從此就未再見過「勇士」一面，僅從一九四○年（昭和十五年）的新聞報導中，得知「勇士」在中國戰場曾突破重圍聯絡援軍，解救了受困的日軍立下戰功，「勇士」的父親戰死沙場，但「勇士」卻從此沒有消息。

照片中的小女孩如今已九十歲，是黃隆正的六姑媽，他說，兩位姑媽直到今天還會講起這段故事，依然不捨，「勇士在家裡其實一點也不勇，牠只是黃家人的寶貝而已。」