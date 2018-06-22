〈南部〉（台南）天降甘霖 一階限水將解除

2018-06-22

〔記者楊金城／六甲報導〕六一九這波豪雨造成台南市災情輕微，主要水庫大進補，代理市長李孟諺形容說是「天降甘霖」，總算紓解台南十個月來的旱象，不但農民關心的嘉南二期作可開始供灌，台南一階限水不到一個月也將解除。

嘉南農田水利會昨也召開灌溉會議，會長楊明風說，嘉南灌區二期作第一、第二、第三組灌溉區二萬一千多公頃農田（台南市和嘉義朴子部分），將從七月十一日開始供灌，第四、五、六組灌溉區何時供灌？要看後續水庫蓄水量，七月初討論。嘉南灌區二期作面積有四萬四千多公頃，水利會分六個灌溉組別供灌。

李孟諺說，因曾文、烏山頭兩水庫蓄水量昨天合計一億三千萬噸，南化水庫蓄水量也有六千多萬噸，三水庫蓄水量加起來約二億噸，又持續進水，水情改善許多，水利署今天將召開水情會議，嘉南灌區二期作可望順利開始供灌，五月廿四日進入「黃燈」的台南一階限水措施也可望解除，恢復水情「綠燈」。

李孟諺昨到六甲區水林里視察一期稻作倒伏情形，因連日豪雨，部分稻穀出現發芽情形，立委黃偉哲也到場關心。農業局長許漢卿說，南市一期稻作僅約一成尚未收割，全市農業災損金額僅十九萬二千元，災損輕微。但災害稻穀也會收購，收購價是一公斤廿二元和二十．六元。李孟諺也指示農業局和各區公所加速勘災統計，免得農業災損擴大，另一方面爭取中央認定的災損廿％，以災前的面積為計算基準。