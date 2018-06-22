〈南部〉（台南）雨襲路破3大洞 全面揪管線漏口

2018-06-22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕最近連日豪雨沖刷路面，十九、廿日先後造成東區大同（林森路）地下道機車道、安平區建平路路基掏空坑洞，以及東區東寧路與長榮路口路面凹陷，代理市長李孟諺昨日視察，要求工務單位儘速查明原因，市府將請自來水、電力公司等管線單位自主檢查老舊管線及高敏感路段，防患未然。

用透地雷達探測查漏

李孟諺表示，這次梅雨帶來驚人雨量，工務局除儘速搶修，早日恢復通車，也委託相關技師進行原因鑑定，了解路面下的土方是從哪裡流失，同時也全面採用透地雷達探測地下道及重要路口，及早處理。

李孟諺指出，因為○二○六地震緣故，恐有地下管接點脫落現象，因此請工務單位要求各管線單位，如台電、中華電信、自來水公司等自主性檢視相關老舊管線及高風險區是否有破口，確保城市安全。

請水電單位自主檢查

偕同會勘的成大土木系教授倪勝火指出，若地下管線藏有破洞，易因泥沙流失造成路基掏空，早期老舊管線施工以不透水布防漏，現在管線採用混凝土新工法，比較不會有這種問題。土木技師曾永裕也提醒，不能只查漏，仍須循線找出管線源頭對症治理。

工務局表示，由於之前地震，可能造成地下管線鬆脫、破裂，加上最近一連好幾天大雨，造成管線滲漏掏空地基，因此對目前這二處路面坑洞開挖，不只了解下陷原因，更重要的是，循線找出有無其他管線缺口，以便及時處理。依南市道路挖掘管理自主條例，管線單位要配合自主檢查，若未配合檢查，可罰三至九萬元。