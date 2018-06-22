〈南部〉南化水庫喝半飽 水情可望轉藍燈

2018-06-22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南台灣連下一週豪雨，南化水庫蓄水率已突破五成，高屏溪流量提升至每秒二千噸，可持續引水挹注水庫，穩定南台灣供水；水利局將於今天中央水情會議，爭取高雄水情恢復正常藍燈，水利署表示將審慎評估。

高屏溪流量 每秒2千噸

南台灣自本月十三日開始下雨，直到昨天高雄雨勢趨緩；高屏溪流量近來大幅提升，一度每秒飆到約三千八百噸，目前每秒仍有二千噸。

由於高雄與台南共用南化水庫，這波降雨挹注台南二座水庫，累計降雨量四百多毫米，總計增量一．五億噸，蓄水率分別提升至二成、五成五，大約可撐三個月，水利署仍將持續從高雄山區甲仙攔河堰引旗山溪水至南化水庫，穩定南台灣供水。

午後雷陣雨助供水穩定

水利局表示，高屏溪流量大增，挹注高雄水情「解渴」，農業、民生用水恢復正常，隨著夏天到來，天氣型態轉為午後雷陣雨，仍可挹注高屏溪流量，因此將爭取高雄水情從稍緊的綠燈轉為正常的藍燈。

另一方面，高屏溪原水濁度因這波降雨，一度飆高達一萬六千NTU，水公司動用備援用水四十萬噸，更以南化聯通管調度南化水庫卅五萬噸用水，支援高雄調配民生供水，化解供水危機。

水利單位表示，高雄因高屏溪流量大增，水情轉為藍燈有望，台南水情相對複雜，嘉南平原若決定供灌，將使用曾文及烏山頭水庫水源，牽動南化水庫支援民生用水，長期恐連帶影響高雄民生用水，牽一髮而動全身。

水利單位說，近年來氣候異常，去年八月後只有一個颱風，午後雷陣雨也大幅減少，一旦旱象未解，很快進入十月旱季，因此台南水情雖有舒緩，仍需保守因應。

澎湖觀光旺季 水情吃緊

至於澎湖這波降雨量累計一百五十毫米，但集水區雨量增加不多，水庫從十二萬噸增至十九萬噸，蓄水率從五％升至九％。而隨著澎湖進入觀光旺季，每日增加一至二千噸用水，加上海淡廠負荷滿載，水情是全國最吃緊的地區。