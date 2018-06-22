〈南部〉地下水位恢復 屏市周邊不怕缺水了

2018-06-22

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市及周邊的萬丹、麟洛、長治、九如、鹽埔等鄉鎮，日前因地下水位降低造成水質惡化，所幸連日豪雨讓地下水位恢復原狀，暫時解決了缺水危機。

屏東市及周邊鄉鎮自來水的水源以地下水為主，水公司屏東營運所在抽取地下水後，再透過濾水、淨水後送出，但近來因為縣府大力推動自來水普及率，使得接管人數倍增、用水量大幅增加，水公司只好將原來備用的水井全數都加入運作。

下雨前 管線末端水質混濁

取水井的深度因為地下水層高低不同，因此會從不同的深度取水，日前枯水期地下水層降低時，部分抽水井抽到的水量減少，造成管線末端的水壓不足，以致於用戶水質混濁，甚至還有污泥，民眾抱怨連連。

所幸近日屏東縣連日來下起豪大雨，快速補充到地下水層，水公司人員利用感應器偵測水位，明顯確認地下水位恢復，有些還上升達到十公尺，暫時解決了水量不足以及水質不佳的問題。

屏東營運所表示，屏東地區常因水量不足，造成管線末端用戶水質不佳及缺水，為了解決這個問題，水公司計畫在屏東機場附近增設淨水廠，並取用既有的農業深水井作為水源補充，讓屏東市北區不再缺水，整個計畫已送到國防部審查，只要獲得同意就能發包施工，化解長期的缺水問題。