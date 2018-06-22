〈南部〉趕不如捉？ 滿州民代促設「獼猴看守所」

2018-06-22

鄉長︰獵槍大隊滿月 成效不錯

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東滿州鄉因飽受台灣獼猴啃食農作，上月底成立「獵槍驅猴大隊」，經過一個月的測試，驅猴成效反應兩極，鄉長余增春認為侵擾情況減少，但鄉代會主席莊期文則認為治標不治本，將要求政府成立「獼猴看守所」，盼減少獼猴數量，還能進一步導入觀光。

滿州鄉長余增春昨出席滿州鄉農民節活動，欣慰宣布「驅猴」有成，近期受猴害農民數量明顯減少，余增春重申接下來的火龍果產季，「獵槍驅猴大隊」將持續捍衛農民生計。

延燒近半年的滿州人猴大戰，從一月份的蘿蔔、三月份的黑豆直到五月份的玉荷包，農民怒火爆發，要求鄉公所拔槍驅趕，但農委會始終堅持「電網」有效，強勢成立的「獵槍驅猴大隊」看似效果出現，但農民私下嘆「其實是近一個月沒有農作收成，不是猴子怕了。」

莊期文︰還可發展獼猴樂園觀光

曾力挺獵槍驅猴的莊期文，經過一個月觀察與各機關及動保團體的辯論，認為「驅猴」無法減少日益增加的猴群，時間一久，聰明的獼猴就會知道人類開槍是「玩假的」，「逮捕」犯案獼猴並補貼農民損失似乎是最好的方法。

莊期文指出，近期將開始捕捉侵入果園的獼猴，大量關在籠子後送到農委會，彰顯反對電網驅趕的立場，要求政府在滿州設立「獼猴看守所」，待犯案獼猴達一定數量及規模後，便能轉型成「獼猴樂園」，讓遊客知道滿州農民對抗猴害的辛酸過程，還能有效降低野外獼猴數量。