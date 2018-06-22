〈台北都會〉華山大草原出命案 市府挨轟管理不當

2018-06-22

柯：北市僅代管 月底就還中央

〔記者蕭婷方、周彥妤、鍾泓良／台北報導〕華山大草原日前發生凶殺分屍案，由於事發地處市中心卻成治安死角，引起當地居民恐慌。國民黨台北市長參選人丁守中、北市議員昨天齊聲砲轟台北市府管理不當，至今未檢討市政府的管理規劃缺失，欠全體市民一個道歉。對此，市長柯文哲昨受訪時回應，華山大草原土地為中央所有，北市僅代管，場地租約到六月卅日，到時就還給中央，看以後怎麼處理。

華山大草原目前由台北市都發局都更處代管、開放並核准活動，去年十一月起出借給「野青眾」，期盼以多元的藝術行動推廣都市再生，「野青眾」今年三月規劃「一二○草原自治區」，並舉辦各式活動。

丁守中昨於臉書批評，社會事件發生至今，未見市府有深刻檢討，柯文哲也一副事不關己的樣子，當地里長與周邊居民多次針對大草原活動提出抗議，指喧鬧擾民，但都發局皆未有積極管制作為，認為都發局既然是「二房東」，就該善盡管理之責，柯市府近期對大草原管理失當與不作為，還欠市民一個沉重的道歉。

議員應曉薇昨也率市府官員與當地里長前往會勘，指出市府將土地出借承租團體期間，僅開八次勸導單，並未積極督導，甚至還補助承租團體四十五萬元，質疑市府管理不當。

國民黨議員參選人游淑慧更批，市長柯文哲前日一席「感情糾紛、恐怖情人、很難預防」說法，任意將命案定調為情殺，未檢討市政府的管理規劃缺失，根本二度傷害受害者。

市府︰八次發函促野青眾善盡管理

對此，都更處回應，今年三月至六月期間至少辦理十二次現地會勘督導、複驗及工作審議會，面對民眾所指的環境、秩序問題，也八次發函要求野青眾善盡管理責任，並非未管理。

另外，都更處表示，當初野青眾依《都市再生前進基地補助計畫》申請到補助金四十五萬元，用於華山大草原推廣藝術，但這項補助是事後才補助，都更處原本訂於六月三十日場地租借截止日後，分為兩階段核發，但現在發生命案，將會內部檢討，待釐清事件責任後再處理。